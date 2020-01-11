تشكيل قمة توتنام وليفربول - ثلاثي دفاعي من مورينيو.. وصلاح وماني أساسيان

السبت، 11 يناير 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

دفع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام بثلاثي دفاعي لفريقه في مواجهة ليفربول.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

توتنام هوتسبر
ليفربول

ويلعب توتنام ضد ليفربول في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي وتقام بملعب توتنام.

وجاء تشكيل توتنام كاملا كالآتي:

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المرمى: جازينيجا.

الدفاع: تانجانجا – توبي ألديرفيرليد – ديفينسون سانشيز.

الوسط: سيرجي أورييه – هاري وينكس – كريستيان إريكسن – ديلي آلي – داني روز.

الهجوم: لوكاس مورا – سون هيونج مين.

في المقابل اعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 من أيام قليلة أساسيا أمام توتنام بجانب النجم المصري محمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبريتسون.

الوسط: جوردان هندرسون – جورجينو فينالدوم – أوكسلاد تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني.

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