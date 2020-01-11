أوباميانج يكرر ما فعله أرتيتا.. أرسنال يفقد نقطتين أمام كريستال بالاس

السبت، 11 يناير 2020 - 16:40

كتب : FilGoal

لحظة طرد أوباميانج أمام كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي

فشل أرسنال في استغلال الدفعة المعنوية من الفوز على مانشستر يونايتد ثم ليدز يونايتد وعاد بنقطة التعادل أمام كريستال بالاس في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال مع ميكيل أرتيتا تعادل مع بورنموث ثم خسر من تشيلسي وفاز على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ومن ثم تفوق على ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرتيتا فضّل الإبقاء على نفس عناصر مباراة مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري وهو ما فشل فيه الإسباني بنهاية المطاف.

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سلسلة تمريرات سريعة من لاعبي أرسنال من ميسوت أوزيل إلى ألكسندر لاكازيت الذي أرسل بينية للجابوني إيمريك بيير أوباميانج وأودع الكرة في شباك النسور بالدقيقة 12.

هدف يحمل الرقم 14 للجابوني احتل بها وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف جيمي فاردي صاحب الـ 17 هدفا.

في الشوط الثاني سجل الغاني جوردان أيوا هدف التعادل بتسديدة ارتطمت بقدم البرازيلي ديفيد لويز وسكنت شباك بيرند لينو في الدقيقة 54.

الغاني واصل تصدره لترتيب هدافي النسور هذا الموسم برصيد 6 أهداف في مسابقة الدوري.

وفي الوقت الذي سعى فيه أرسنال للفوز تعرض أوباميانج للطرد بشكل مباشر عقب تدخل قوي على الألماني ماكس ماير.

وعقب مطالعة تقنية الفيديو أخرج الحكم البطاقة الحمراء المباشرة ليغيب 3 مباريات عن هجوم الجنرز.

ليصبح الجابوني ثالث لاعب في تاريخ أرسنال في الدوري الإنجليزي يسجل ويتعرض للطرد في مباراة واحدة، إذ كان الأول ميكيل أرتيتا - مدربه الحالي- أمام كريستال بالاس في 2013 أيضا.

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أرتيتا حاول إجراء تغييرات لكسب مزيد من القوة الهجومية لكنها لم تسفر عن تغير في شكل الفريق لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كريستال بالاس ظل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة فيما حل أرسنال خلف بفارق نقطة وحيدة في المركز العاشر.

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