بكل هدوء.. مروان يسجل التعادل لـ الأهلي في شباك بلاتينوم

السبت، 11 يناير 2020 - 16:18

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - نادي مصر

واصل مروان محسن تسجيل الأهداف للمباراة الثانية على التوالي وعدّل النتيجة للأهلي في شباك بلاتينوم الزيمبابوي في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وساهم نزول كهربا بدلا من محمد مجدي أفشة في بداية الشوط الثاني في زيادة ضغط الأهلي الهجومي لتعديل النتيجة.

مروان استغل إهدار النيجيري جونيور أجايي لانفراده بالحارس الذي تصدى للكرة، ثم راوغ الحارس ليسجل في المرمى الخالي في الدقيقة 51.

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مهاجم الأهلي سجل الهدف رقم 20 للأهلي في شباك أندية زيمبابوي في البطولات الإفريقية.

هدف هو الثالث مروان الموسم الحالي بعدما سجل ثنائية في شباك نادي مصر بالجولة الـ 12 من الدوري المصري.

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