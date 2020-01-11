تقارير: حارس تشيلسي السابق يخلف رينا في ميلان

لا يريد ميلان الإيطالي التخلي عن حارسه الإسباني بيبي رينا إلى أستون فيلا الإنجليزي إلا بعد التعاقد مع حارس جديد.

أسمير بيجوفيتش النادي : كاراباج اغدام ميلان

أسمير بيجوفيتش حارس تشيلسي وستوك سيتي وبورنموث السابق أصبح الأقرب لارتداء قميص الروسونيري وفقا للصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو وشبكة سكاي الإيطالية.

ووفقا لتقرير إيطالية سابقة فأن الإيطالي إيميليانو فيفيانو كان أبرز الأسماء المرشحة للارتداء قميص ميلان في صفقة انتقال حر (طالع التفاصيل).

البوسني بيجوفيتش لعب النصف الأول من الموسم الحالي معارا لصفوف كاراباخ الأذربيجاني من بورنموث.

وخاض 17 مباراة سكنت شباكه 16 هدفا وحافظ على شباكه في 7 مباريات.

وأشارت بعض التقارير إلى أن بيجوفيتش البالغ 32 عاما تفوق على جو هارت حارس بيرنلي ولوكاس فابيانيسكي حارس وست هام.

ويريد ميلان تأمين مركز حراسة المرمى بلاعب بديل لجانلويجي دوناروما حال تعرض للإصابة رغم تواجد شقيقه الأكبر أنطونيو دوناروما كحارس ثالث.

وفي نفس السياق يقترب ميلان من دعم دفاعه بضم الدنماركي سيمون كاير من صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الدنماركي يخوض حاليا الفحص الطبي قبل التوقيع على عقود الانتقال لميلان، إذ تسعى الإدارة لضمه من أجل أن يكون جاهزا للمشاركة في الكأس أمام سبال منتصف الأسبوع.

ويمتلك الدنماركي البالغ 30 عاما خبرات اللعب في الدوري الإيطالي إذ ارتدى قمصان باليرمو وروما.

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