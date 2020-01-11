إنتر: نتمنى فيدال.. لكن ماذا لو أقُيل مدرب برشلونة؟

شدد بيبي ماروتا مدير نادي إنتر ميلان أن فريقه يتمنى التعاقد مع لاعب الوسط أرتورو فيدال لكن أشار إلى أن تغير مدرب برشلونة قد يعطل الصفقة.

وقال ماروتا في حواره مع إذاعة Rai الإيطالية:"الأمر متوقف على عدة عوامل".

وواصل "فيدال يهمنا لكن أعتقد أن مدرب برشلونة في الوقت الحالي موقفه غير واضح (يقصد أن إرنستو فالفيردي قد يقال من منصبه)".

وأتم "الأمر متوقف على ذلك".

ويخشى مسؤولو فريق نيراتزوري أن يخلف مدرب فالفيردي ويتمسك باللاعب التشيلي البالغ عمره 32 عاما.

ولا يشارك لاعب يوفنتوس السابق بصفة أساسية مع برشلونة وفي الموسم الحالي لعب 901 دقيقة فقط في كل البطولات.

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق أن فيدال وافق على الانضمام لإنتر ميلان الذي يقوده المدرب أنطونيو كونتي الذي قاد الأول من قبل حين أشرف على يوفنتوس.

ويسعى إنتر لتدعيم صفوفه لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري ورصيده 45 نقطة متساويا مع يوفنتوس حامل اللقب في آخر 8 مواسم.

ويستضيف إنتر فريق أتالانتا يوم السبت في الجولة 19 من البطولة.

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