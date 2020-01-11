إنتر: نتمنى فيدال.. لكن ماذا لو أقُيل مدرب برشلونة؟

السبت، 11 يناير 2020 - 13:31

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - برشلونة

شدد بيبي ماروتا مدير نادي إنتر ميلان أن فريقه يتمنى التعاقد مع لاعب الوسط أرتورو فيدال لكن أشار إلى أن تغير مدرب برشلونة قد يعطل الصفقة.

وقال ماروتا في حواره مع إذاعة Rai الإيطالية:"الأمر متوقف على عدة عوامل".

وواصل "فيدال يهمنا لكن أعتقد أن مدرب برشلونة في الوقت الحالي موقفه غير واضح (يقصد أن إرنستو فالفيردي قد يقال من منصبه)".

أخبار متعلقة

يلعب منذ 1986.. ميورا بعمر الـ 53 يجدد تعاقده مع يوكوهاما صراع بين روما وباريس على موهبة فيورنتينا برازيلي جديد تحت يد ريال مدريد.. الملكي يتفوق في صراع ضم رينير فايلر: خبرتنا سلاحنا أمام بلاتينوم

وأتم "الأمر متوقف على ذلك".

ويخشى مسؤولو فريق نيراتزوري أن يخلف مدرب فالفيردي ويتمسك باللاعب التشيلي البالغ عمره 32 عاما.

ولا يشارك لاعب يوفنتوس السابق بصفة أساسية مع برشلونة وفي الموسم الحالي لعب 901 دقيقة فقط في كل البطولات.

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق أن فيدال وافق على الانضمام لإنتر ميلان الذي يقوده المدرب أنطونيو كونتي الذي قاد الأول من قبل حين أشرف على يوفنتوس.

ويسعى إنتر لتدعيم صفوفه لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري ورصيده 45 نقطة متساويا مع يوفنتوس حامل اللقب في آخر 8 مواسم.

ويستضيف إنتر فريق أتالانتا يوم السبت في الجولة 19 من البطولة.

طالع أيضا

فريق ياباني يجدد عقد لاعبا عمره 53 عاما

فايلر: خبرتنا سلاحنا ضد بلاتينوم

مروان محسن: لماذا ينتقدونني؟

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينوم

التوأم يشترطان للبقاء مع سموحة

كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال

فيدال إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة جوميز الأولى.. عودة مدبولي وشيلونجو لـ الإسماعيلي دقيقة | الدوري المصري
فايلر: الإصابات؟ لن أبحث عن أعذار.. لم نستحق الفوز ضد بلاتينوم بسبب الشوط الأول 32 دقيقة | إفريقيا
صن داونز يضع قدما في ربع النهائي بفوز غال في الجزائر 32 دقيقة | إفريقيا
مجموعة الزمالك - مازيمبي يتفوق على بريميرو دي أجوستو ويؤكد تأهله لربع النهائي 38 دقيقة | إفريقيا
استفاقة متأخرة.. الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة ساعة | مصر
مؤتمر زيدان: نهائي جديد؟ لا شيء تغير.. وهذا ما يجعلني مدربا أفضل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك