تقرير: برازيلي جديد تحت يد ريال مدريد.. الملكي يتفوق في صراع ضم رينير

السبت، 11 يناير 2020 - 11:47

كتب : FilGoal

رينير

يواصل ريال مدريد وضع يده على المواهب البرازيلية واحدة تلو الأخرى والدور يأتي على رينير صانع ألعاب فلامنجو.

الملكي تفوق على أندية مانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب البالغ 17 عاما.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فأن ريال مدريد رفع عرضه من أجل ضم صانع الألعاب الشاب من 45 مليون يورو لضم اللاعب في صيف 2021.

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ومن المتوقع أن يخضع البرازيلي للفحص الطبي في أحد أيام 18 أو 19 يناير المقبل، موقعا على عقود انتقال لمدة 6 مواسم ونصف.

رينير عقده ينتهي مع فلامنجو البرازيلي بنهاية العام المقبل لذلك كان يحق الانتقال لريال مدريد دون مقابل.

سعت إدارة فلامنجو لتجديد تعاقد اللاعب ووافقت على عرض ريال مدريد بالحصول على 5 مليون يورو مباشرة ومن ثم 40 مليون يورو في يناير 2021 وقت إتمام الصفقة.

ريال مدريد سار على نفس النهج في صفقتي فينسيسوس جونيور من فلامنجو ورودريجو جوس من سانتوس، إذ تعاقد لضمهما ومن ثم أعير كلاهما لفرقهم مرة أخرى لكسب مزيد من المشاركات قبل الانضمام بشكل نهائي.

البرازيلي الشاب خاض 14 مباراة في الدوري البرازيلي 2019 سجل 6 أهداف وصنع 2 وكان ضمن عناصر فلامنجو المتوج بلقب الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

وشارك بقميص منتخب البرازيل تحت 17 عاما في 10 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وغاب عن المشاركة في كأس العالم للناشئين التي توج بها منتخب بلاده على أراضي السامبا في العام الماضي.

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