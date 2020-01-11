سلة – الاتحاد السكندري يستعيد إسماعيل أحمد

السبت، 11 يناير 2020 - 00:27

كتب : هاني العوضي

إسماعيل أحمد أسطورة السلة المصرية

تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع إسماعيل أحمد أسطورة السلة المصرية، قادما من فريق الرياضي اللبناني.

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده مع إسماعيل أحمد، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد مرعي مدرب الاتحاد عن الصفقة للموقع الرسمي: "إسماعيل أحمد أحد أفضل وأمهر اللاعبين العرب على الإطلاق، وسيكون إضافة كبيرة للفريق بصفة عامة".

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وأتم "سيساهم بجانب زملائه بالفريق لعودة لقب الدوري السوبر وبطولة كأس مصر" .

ويصل إسماعيل أحمد يوم الثلاثاء المقل إلى الإسكندرية، للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لخوض بطولة دبي الدولية، والمقرر إقامتها اعتبارا من 22 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير 2020.

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