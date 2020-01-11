مؤتمر كارتيرون: لا نُفكر في الصدارة الآن.. وما زلنا ننافس الأهلي على لقب الدوري

السبت، 11 يناير 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك

تحدث المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عقب انتصار فريقه أمام زيسكو يونايتد الزامبي، مشيرا إلى "لا نفكر في صدارة المجموعة بل نركز فقط على الانتصار".

الزمالك انتصر على زيسكو بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل).

وقال كارتيرون: "سعيد وراضي عن الأداء والنتيجة أمام زيسكو".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "الأداء تحسن عن لقاء الجولة الماضية. ظهرنا بشكل جيد وذلك بعد إراحة الأساسيين في لقاء طنطا".

وتابع "سجلنا مبكرا وكنا نسعى لتعزيز الهدف طوال أحداث المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "في السابق كنا نعاني من مشكلة إهدار الفرص وتحديدا أمام سموحة والإنتاج الحربي، والآن أصبحنا نستغل الفرص ونسجل والأهم أننا نصل دائما لمرمى الخصم".

واستمر "لا نفكر الآن في صدارة المجموعة فقط نركز على تحقيق الانتصار في كل المباريات".

وعن سبب خروج يوسف إبراهيم "أوباما" أمام زيسكو، قال كارتيرون: "خروج أوباما كان من أجل إراحته وخصوصا أنه يشارك بشكل مستمر مع الفريق في المباريات الأخيرة".

وأشار "حتى الآن لم أقرر إذا كنت سأقوم بعملية التدوير أمام الجونة في الدوري أم لا والكل يستحق الحصول على فرصة المشاركة".

وأتم "ما زلنا ننافس الأهلي على لقب الدوري بكل تأكيد".

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، وبفارق المواجهات المباشرة عن مازيمبي المتصدر.

سجل أشرف بنشرقي هدف الزمالك الأول، فيما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بقليل.

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