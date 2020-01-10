الزمالك يحب المغرب.. بنشرقي يسجل ويتساوى مع ستانلي ويقترب من الهداف الإفريقي

لم ينتظر الزمالك أكثر من 4 دقائق فقط ليهز شباك زيسكو يونايتد الزامبي بهدف مغربي خالص.

الزمالك يواجه زيسكو في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

أشرف بنشرقي افتتح أهداف الزمالك سريعا برأسية متقنة بعد عرضية ولا أروع من محمد أوناجم بعد تمريرة فرجاني ساسي.

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هدف بنشرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا، ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا. 5 أهداف من 7 مباريات.

وتساوى بنشرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف ولكن 13 مباراة.

أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة.

ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه.

بنشرقي يصل لهدفه الإفريقي الخامس مع الزمالك ويصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا بالتساوي مع ستانلي (5 أهداف) وخلف عبد الله سيسيه (8 أهداف)#في_إفريقيا pic.twitter.com/rQeTXEbNJG — FilGoal (@FilGoal) January 10, 2020

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