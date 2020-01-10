تشكيل الزمالك – أوناجم أساسي.. وأبو جبل يحرس المرمى أمام زيسكو

استمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك الزمالك أمام زيسكو يونايتد، فيما تواجد محمد أوناجم في التشكيل الأساسي.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة زيسكو يونايتد.

تشكيل الزمالك شهد دخول محمد أوناجم كأساسي تحت المهاجمين، فيما استمر أبو جبل في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد

أمامهم: - محمد أوناجم - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد

من جهة أخرى، جاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد السلام.

الوسط: محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد "زيزو" - إسلام جابر

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

video:1

اقرأ أيضا

جوارديولا: تخطي أجويرو لرقم هنري سيكون عظيما

اتحاد الكرة يعلن استحداث منصبين لتطوير تنظيم المباريات

فايلر: أجواء إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة

إكرامي: الأهلي يبحث عن الفوز دائما

مورينيو: لا يوجد بديل لهاري كين

أسباب إصابات لاعبي الفراعنة في أمم إفريقيا 2017 وكيف استفدنا منها