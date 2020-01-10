استمرار غياب هُمام طارق عن الإسماعيلي أمام الجيش

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي استمرار غياب هُمام طارق عن صفوف الفريق أمام طلائع الجيش.

الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وقال المنياوي: "همام طارق سيستمر غيابه أمام طلائع الجيش".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب لا يزال يحتاج للراحة بسبب مشاركاته الأخيرة مع الإسماعيلي ومنتخب بلاده".

وتابع "القائمة المبدئية للقاء الجيش شهدت عودة أحمد مدبولي وتواجد باهر المحمدي الذي أجرى تدريبات تأهيلية بعد إصابته بشد في عضلات البطن".

وأكمل حديثه قائلا" الفرنسي جوميز قاد تدريبات الإسماعيلي استعدادا للجيش. ننتظر تفاعل كل مجموعة اللاعبين مع المدرب الجديد رغبة في تغيير أوضاع النادي والنتائج الأخيرة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

بينما طلائع الجيش في المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة من 12 مباراة.

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