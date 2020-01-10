500 دولار لكل تصد.. راين يبدأ حملة تبرع لمتضرري حرائق أستراليا

أعلن الحارس الأسترالي ماثيو راين لاعب نادي برايتون عن تبرعه بمبلغ 500 دولار أسترالي مقابل كل تصد في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

التبرع لن يكون لتصدياته فقط بل لجميع الحراس الفرق الـ 20 في المسابقة بالجولة ذاتها.

الحارس الأسترالي يحل فريقه ضيفا على إيفرتون بملعب جوديسون بارك.

الحارس البالغ 27 عاما أعلن عن حملته عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "في ضوء الدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات في الوطن، أتبرع بمبلغ 500 دولار أسترالي مقابل كل تصد يتم من قِبل جميع حراس المرمى في الدوري الإنجليزي في كل مباريات الجولة".

وتابع "شكرا للجميع لدعمكم حتى الآن وكأمة نحن نقدر حقا كرمكم ومع ذلك لا يزال هناك منازل تضيع وحياة كل من الأشخاص والحيوانات، مفقودة أو معرضة للخطر إلى جانب مجتمعات بأكملها، والشركات وغيرها".

وأتم "آمل أن نتمكن من الاستمرار على نفس المنوال ومواصلة تشجيع الناس والتأثير لجمع الأموال للمتضررين".

راين تلقت شباكه 29 هدفا في 21 مباراة وخرج في 5 بشباك نظيفة منذ بداية الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

ووفقا لبعض المصادر فأن حوالي 15 مليون فدان قد احترقت مع اشتداد حرائق الغابات في أستراليا، إذ اقتربت إلى ضواحي سيدني.

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