تريزيجيه: محرز فخر للعرب

أشاد محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا بالجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويختتم الفيلانز الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي باستضافة بطل الموسم الماضي على ملعب فيلا بارك.

تريزيجيه قال عن مواجهة محرز لحساب أستون فيلا بالعربية على تويتر: "رياض لاعب كبير وفخر للعرب بالكامل".

وتابع "المباراة القادمة ستكون قوية، وأنا سعيد لرؤيته ومواجهته وأتمنى التوفيق لنا".

"هو لاعب كبير وفخر للعرب، وأنا سعيد بمواجهته في المباراة المقبلة". شاهد ماذا قال نجمنا المصري محمود @Trezeguet عن النجم الجزائري رياض @Mahrez22 لاعب السيتي @Cityarabia قبل مباراة يوم الأحد 💜#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/GDc5gd4JEc — أستون فيلا (@AVFCArabia) January 10, 2020

تريزيجيه شارك في تعادل الفيلانز مع ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة 1-1 وخرج بعد مرور 60 دقيقة من بداية اللقاء.

وفي الدوري الإنجليزي سجل تريزيجيه 3 أهداف جاءت في شباك ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي.

وخاض تريزيجيه مواجهة الدور الأول كاملة أمام مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة بنتيجة 3-0 والتي اكتفى فيها رياض محرز بالجلوس على مقاعد البدلاء.

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