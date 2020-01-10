تريزيجيه: محرز فخر للعرب

الجمعة، 10 يناير 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - ولفرهامبتون

أشاد محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا بالجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويختتم الفيلانز الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي باستضافة بطل الموسم الماضي على ملعب فيلا بارك.

تريزيجيه قال عن مواجهة محرز لحساب أستون فيلا بالعربية على تويتر: "رياض لاعب كبير وفخر للعرب بالكامل".

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وتابع "المباراة القادمة ستكون قوية، وأنا سعيد لرؤيته ومواجهته وأتمنى التوفيق لنا".

تريزيجيه شارك في تعادل الفيلانز مع ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة 1-1 وخرج بعد مرور 60 دقيقة من بداية اللقاء.

وفي الدوري الإنجليزي سجل تريزيجيه 3 أهداف جاءت في شباك ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي.

وخاض تريزيجيه مواجهة الدور الأول كاملة أمام مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة بنتيجة 3-0 والتي اكتفى فيها رياض محرز بالجلوس على مقاعد البدلاء.

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