إنبي يطلب استعارة صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا

طلب نادي إنبي بشكل رسمي استعارة النيجيري جاكوب نجوكو من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وتلقى نادي سيراميكا عرضا رسميا من إنبي يطلب الأخيرة استعارة جاكوب لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وتعاقد نادي سيراميكا مع النيجيري جاكوب في الصيف الماضي، ولفت انتباه أندية الدوري الممتاز، ليتقدم إنبي بعرض رسمي لضم اللاعب.

وتحدث معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة في نادي سيراميكا، عن اللاعب قائلا: "اللاعب مبشهر وجيد جدا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إنبي بدأ تفاوضه معنا منذ يومين عن طريق وكيله عبد الحميد عادل".

وتابع " من الوضح إن حلمي طولان شاهد اللاعب، وبالتالي طلب النادي تعاقده بشكل رسمي مع جاكوب".

وأشار "سنجتمع مع المدير الفني ومجلس الإدارة لنحدد موقفنا من العرض".

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية برصيد 27 نقطة من 8 مباريات.

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