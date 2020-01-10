إنبي يطلب استعارة صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 10 يناير 2020 - 18:00

كتب : أحمد شاكر

جاكوب نجوكو - كليوباترا

طلب نادي إنبي بشكل رسمي استعارة النيجيري جاكوب نجوكو من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وتلقى نادي سيراميكا عرضا رسميا من إنبي يطلب الأخيرة استعارة جاكوب لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وتعاقد نادي سيراميكا مع النيجيري جاكوب في الصيف الماضي، ولفت انتباه أندية الدوري الممتاز، ليتقدم إنبي بعرض رسمي لضم اللاعب.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية – سيراميكا بطلا للشتاء.. والنجوم ينتصر في مباراة عيد عبد الملك الأولى في الدرجة الثانية - سيراميكا كليوبترا بطل الدور الأول في القاهرة بعد جولة البدلاء طولان: فايلر رفض عرض إنبي لاستعارة عمار حمدي إنبي والاتحاد يتعادلان لمصلحة الجميع

وتحدث معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة في نادي سيراميكا، عن اللاعب قائلا: "اللاعب مبشهر وجيد جدا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إنبي بدأ تفاوضه معنا منذ يومين عن طريق وكيله عبد الحميد عادل".

وتابع " من الوضح إن حلمي طولان شاهد اللاعب، وبالتالي طلب النادي تعاقده بشكل رسمي مع جاكوب".

وأشار "سنجتمع مع المدير الفني ومجلس الإدارة لنحدد موقفنا من العرض".

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية برصيد 27 نقطة من 8 مباريات.

طالع أيضا:

أخطر دوري في العالم - استمرار تألق الدبابة ديانج وظهور مميز لناشئ الزمالك

تريزيجيه: محرز فخر للعرب

مؤتمر كلوب: ماني يستحق جائزة الأفضل في إفريقيا

راديو كتالونيا يكشف خليفة فالفيردي

حارس برايتون يبدأ حملة تبرع لمتضرري حرائق أستراليا

في الدوري إنبي سيراميكا كليوباترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيان – الأهلي: اتصالات مكثفة للخطيب لتيسير دخول الجماهير المباريات 10 دقيقة | إفريقيا
استمرار غياب هُمام طارق عن الإسماعيلي أمام الجيش 18 دقيقة | الدوري المصري
مدرب شباب الزمالك لـ في الجول: انتظروا مزيد من اللاعبين في الفريق الأول 24 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – أرسنال يُعير لاعبه الشاب إلى هدرسفيلد 33 دقيقة | أوروبا
مؤتمر جوارديولا: مستقبل ساني بيده.. وتخطي أجويرو لرقم هنري سيكون عظيما 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنبي يطلب استعارة صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا 47 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك