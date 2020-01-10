بمشاركة فعالة من أحمد عيد.. زمالك 2001 ينتصر على الإسماعيلي

انتصر فريق الزمالك مواليد 2001 على حساب الإسماعيلي في الجولة الـ 21 من بطولة الجمهورية للناشئين.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من بطولة الجمهورية.

الشاب أحمد عيد الذي ظهر مع الفريق الأول مع الزمالك، شارك أساسيا في المباراة وصنع هدفين.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق حسام أشرف في الدقيقة 22 والدقيقة 88 من صناعة أحمد عيد.

ويحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 50 نقطة، ويقود الفريق أحمد عبد المقصود.

أحمد عبد المقصود مدير فني ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبد الرؤوف وأيمن الطويل كمدرب حراس مرمى.

video:1

طالع أيضا:

أخطر دوري في العالم - استمرار تألق الدبابة ديانج وظهور مميز لناشئ الزمالك

تريزيجيه: محرز فخر للعرب

مؤتمر كلوب: ماني يستحق جائزة الأفضل في إفريقيا

راديو كتالونيا يكشف خليفة فالفيردي

حارس برايتون يبدأ حملة تبرع لمتضرري حرائق أستراليا