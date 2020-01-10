الجنايني: طمأنت الأندية بتطبيق الـVAR.. واستحداث منصبين خلال تنظيم المباريات لمواكبة التطور

الجمعة، 10 يناير 2020 - 17:24

كتب : عاطف شادي

عمرو الجنايني

قال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة إن اجتماعه مع أندية الدوري الممتاز بدعوة من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري كان مثمرا للغاية لوحدة الأهداف، كما طمأن الأندية لتطبيق تقنية الفيديو مع بداية الدور الثاني واستحداث وجود منسقين عامين وإعلاميين لمباريات الدوري.

وصرح الجنايني للموقع الرسمي لاتحاد الكرة قائلا: "اجتماع يوم الخميس مع عدد من رؤساء ومسؤولي أندية الدوري الممتاز جاء في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد مع أنديته، وبناء على ذلك تم اللقاء فور طلب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لذلك".

وأضاف "اتحاد الكرة كان وسيظل مرحبا بجميع الأندية والتشاور في كل ما يتعلق بأمور اللعبة انطلاقا من أننا جميعا أسرة واحدة".

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وواصل "الحوار كان مثمرا لوحدة الأهداف بين الاتحاد والأندية خاصة فيما يتعلق بأمور المسابقة والتحكيم، الذي كان محور اهتمام اللجنة منذ قدومها وتسير وفقا للخطة الموضوعة لتطويره والمعلنة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة، وفي مقدمتها تطبيق تقنية حكم الفيديو مع بداية الدور الثاني".

وأكمل "المجتمعون اطمئنوا للترتيبات التي يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدوري، وتأتي تلك الخطوة في إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة في ملاعب كرة القدم".

وتابع "الاجتماع تطرق إلى أمور كثيرة خارج إطار المسابقة مثل لائحة النظام الأساسي، وتلاقت وجهات النظر في كثير من البنود في ظل انفتاح أعضاء اللجنة على مسؤولي الأندية ممن حضروا الاجتماع أو الذين لم تشملهم دعوة رئيس الاتحاد السكندري أو الذين ستجمعهم بنا لقاءات مماثلة مستقبلا".

وأتم "الجهود الخاصة بإعادة الجماهير إلى المدرجات تستلزم تضافر كل الجهود من جميع الجهات، سواء الأمن أو الأندية وليس اتحاد الكرة فقط، باعتبار أن القرار في ذلك الشأن لا يعود للاتحاد".

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد على وجود 4 سيارات متنقلة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدور الثاني من الدوري المصري، حسبما أوضح مصدر بالجبلاية لـFilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

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