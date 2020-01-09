مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: 4 سيارات لتطبيق VAR.. وتدابير تطبيقه في الدور الثاني

الخميس، 09 يناير 2020 - 20:51

كتب : عاطف شادي

تقنية حكم الفيديو المساعد VAR

تعاقد اتحاد الكرة على وجود 4 سيارات متنقلة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدور الثاني من الدوري المصري، حسبما أوضح مصدر بالجبلاية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الـ4 سيارات سيتحركون في ملاعب الدوري المصري، وبالتالي سيكون هناك تدابير معينة في الجدول لتطبيق التقنية في كل المباريات".

وشدد "لن تقام أكثر من 3 مباريات في اليوم الواحد، وإن زاد عدد المباريات عن ذلك سنراعي أن تقام مباراتين منهما في القاهرة حتى يتثنى إقامة كل المباريات بوجود التقنية".

أخبار متعلقة

عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لـ في الجول: نطالب بتطبيق تقنية VAR والحد من "الكوارث التحكيمية" كلوب: أعتقد أن نونو سانتو لا يشعر بالرضا عن VAR إلغاء فكرة استخدام VAR بمباراة دوري الدرجة الثالثة.. استبدال التجربة بلقاء ودي

وأردف المصدر "سيصل مندوب لتدريب الحكام الأسبوع المقبل بالوحدات التي وصلت لنا، لكن تلك الوحدات لن تستخدم في المباريات".

وأتم المصدر بأن الوحدات التي وصلت هي وحدات Simulation أو تدريب فقط.

وفي وقت سابق، أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أن تقنية حكم الفيديو (VAR) سيتم تطبيقها مع بداية الدور الثاني.

وأوضح "سنحصل على التقنية من إحدى الشركات لمدة 3 أعوام ونصف كمستأجر، ثم نتملكها".

وأردف "أنهينا كل الإجراءات، وحصلنا على جهاز تدريب الحكام الذي سيخرج من الجمارك يوم الخميس، والملف المالي في يد عمرو الجنايني مدير اللجنة الخماسية".

وأكد فضل "اتحاد الكرة سيتحمل كل التكاليف، مدرب الحكام سيصل مصر يوم 12 يناير لتدريب 54 حكما، وبعدها بـ28 يوما سنكون جاهزين لتطبيق الـVAR".

اقرأ أيضا

مصدر بـ سموحة لـ في الجول: استقالة حسام حسن

جهاز زمالكاوي يقترب من سموحة؟

ضربة قوية لـ توتنام

4 طلبات من أندية الدوري في اجتماعهم مع اتحاد الكرة

في الجول يكشف – تفكير الزمالك الحالي في سوق الانتقالات

في الدوري VAR

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيميوني: القلب سر الانتصار على برشلونة 12 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: أتليتكو استحق الانتصار.. مسيرتنا لن تتأثر واستمتعوا بدربي مدريد 18 دقيقة | أوروبا
راديو كتالونيا: وظيفة فالفيردي على المحك.. وقرار برشلونة الإثنين 33 دقيقة | أوروبا
ما فعله ميسي أضاعه الدفاع.. ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة ودربي مدريد في نهائي السوبر 48 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: ننتظر قرار المحكمة الرياضية لإيقاف حرماننا من القيد لفترتين 54 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ سموحة يكشف لـ في الجول عن مرشح "مفاجأة" لخلافة حسام حسن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك