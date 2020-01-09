مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: 4 سيارات لتطبيق VAR.. وتدابير تطبيقه في الدور الثاني

تعاقد اتحاد الكرة على وجود 4 سيارات متنقلة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدور الثاني من الدوري المصري، حسبما أوضح مصدر بالجبلاية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الـ4 سيارات سيتحركون في ملاعب الدوري المصري، وبالتالي سيكون هناك تدابير معينة في الجدول لتطبيق التقنية في كل المباريات".

وشدد "لن تقام أكثر من 3 مباريات في اليوم الواحد، وإن زاد عدد المباريات عن ذلك سنراعي أن تقام مباراتين منهما في القاهرة حتى يتثنى إقامة كل المباريات بوجود التقنية".

وأردف المصدر "سيصل مندوب لتدريب الحكام الأسبوع المقبل بالوحدات التي وصلت لنا، لكن تلك الوحدات لن تستخدم في المباريات".

وأتم المصدر بأن الوحدات التي وصلت هي وحدات Simulation أو تدريب فقط.

وفي وقت سابق، أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أن تقنية حكم الفيديو (VAR) سيتم تطبيقها مع بداية الدور الثاني.

وأوضح "سنحصل على التقنية من إحدى الشركات لمدة 3 أعوام ونصف كمستأجر، ثم نتملكها".

وأردف "أنهينا كل الإجراءات، وحصلنا على جهاز تدريب الحكام الذي سيخرج من الجمارك يوم الخميس، والملف المالي في يد عمرو الجنايني مدير اللجنة الخماسية".

وأكد فضل "اتحاد الكرة سيتحمل كل التكاليف، مدرب الحكام سيصل مصر يوم 12 يناير لتدريب 54 حكما، وبعدها بـ28 يوما سنكون جاهزين لتطبيق الـVAR".

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