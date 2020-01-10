المصري يعلن عن قائمة تضم ثنائي غير مقيد إفريقيا لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية

الجمعة، 10 يناير 2020 - 16:19

كتب : أيمن عيد

دودو الجباس - بيراميدز - المصري

ينتظم فريق المصري البورسعيدي في معسكر مغلق بأحد الفنادق في القاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن إيهاب جلال مدرب الفريق عن قائمته التي ضمت 21 لاعبا من بينهم الثنائي غير المقيد إفريقيا محمد جابر وشيخ موكورو والذي يتم تجهيزه لخوض مباريات الفريق المقبلة في الدوري والكونفدرالية.

ويواجه المصري نظيره بيراميدز يوم الأحد في السادسة مساء على ستاد الدفاع الجوي في القاهرة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

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وجاءت قائمة المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود – أحمد عبد الفتاح – محمد شحاتة

الدفاع: أحمد شوشة – محمود حمد – عمر كمال عبد الواحد – كريم العراقي – سعيدو سيمبوريه – بهاء مجدي

الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي – حسن علي – إسلام عطيه – أحمد عادل ميسي – حجاج عويس – أحمد ياسر – مفتاح طقطق

الهجوم: محمود وادي – أوستن أموتو

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