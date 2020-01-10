سولشاير: طريقة تفكيرنا لم تتغير بشأن سوق الانتقالات.. لا يمكنني تأكيد عدد الراحلين والمنضمين

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه لم يغير طريقة تفكيره فيما يخص سوق الانتقالات، كما لم يمنح ردا واضحا فيما يخص الراحلين خلال سوق يناير الجارية. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نورويتش سيتي في الدوري.

وصرح سولشاير قائلا: "هاري ماجواير لديه فرصة للحاق بمباراة نورويتش، لذا أشركناه في التدريبات اليوم ولنرى ما سيحدث".

وأضاف "جيسي لينجارد لن يكون متاحا بسبب المرض، لكن بعيدا عن ذلك لا توجد إصابات أخرى، نحن نستعيد المصابين حاليا".

وواصل "آشلي يونج واحد من لاعبينا وقائد الفريق، توجد العديد من التكهنات، يجب علينا معاملة الأمر، آشلي محترف للغاية ويركز على ما يحدث حاليا، لذا لا أعتقد أن ذلك سيتغير".

وأكمل "بالنسبة لإنتر، فهو نقاش بيني وبين آشلي إن حدث المر، ليس لدينا عدد كبير من اللاعبين الجاهزين للمباراة، لذا نحتاج لمن متاح لدينا، لقد كان لاعبا جيدا للغاية في هذا النادي، وقائد جيد هذا الموسم، لذا أين سنكون في فبراير ويونيو بعد ذلك".

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد قالت إن يونج صاحب الـ34 عاما قد وقع على عقد مبدئي مع إنتر يسمح له بالانضمام للنادي مجانا خلال الصيف المقبل، فيما حاول مانشستر يونايتد الإبقاء على قائده لعام إضافي، لكن اللاعب رفض العرض وفقا للتقرير.

وواصل سولشاير حديثه للصحفيين قائلا: "الآمر ليس كما لو كنا نواجه العالم الآن، نحن سنواجه نورويتش سيتي فقط، علينا أن نأخذ كل مباراة على حدا، نتطور ونحقق النتائج الجيدة في الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، مباراة الإعادة تقترب، توجد عدد من المواجهات المختلفة في مسابقات مختلفة وعلينا أن نستعد ونركز فقط على مواجهة نورويتش".

وأكمل عن سوق الانتقالات "عدنا للتكهنات وأخبار الصفقات، وأين شاهدت المباريات للفرق المختلفة، وجودي في مكان ما ليس له علاقة بالصفقات، برونو فيرنانديز مجرد لاعب آخر في ناد مختلف لا يمكنني الحديث عنه".

وتابع "تشعر بالإحباط حينما تخسر مباراة ضد خصمك المباشر في الدربي، لكن هناك طريقة واحدة إما أن تشعر بالأسى على نفسك أو تتخطى ذلك الشعور وتستعد للمباراة المقبلة".

وأردف "لازالت لدينا نفس الأفكار التي كانت لدينا منذ شهر، ومعنا لاعبينا، نعمل مع ما لدينا من لاعبين وإن حدث شيء جديد أو فكرنا في التغيير سنخبركم".

وأتم "هل يغادر لاعبون خلال الشهر الجاري؟ لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي، لكنني لا يمكنني توقع رحيل وانضمام الكثيرين".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نورويتش ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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