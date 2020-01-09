سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

هل بالفعل دخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع نادي سسكا صوفيا البلغاري من أجل التعاقد مع المهاجم الجامبي علي سوي؟ سؤال يُجيب عنه المدير الرياضي للنادي.

وخرجت بعض التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة لتربط اسم علي سوي بالانضمام لـ الأهلي.

فما حقيقة ذلك؟

ستويشو ستويلوف المدير الرياضي للنادي تحدث مع FilGoal.com قائلا: "لا يوجد أي مفاوضات من الأهلي من أجل علي سوي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نتلق أي عروض رسمية من الأهلي أو من أي نادي آخر من الأساس".

وتابع "كذلك ليس هناك أي عروض شفهية من أجل مهاجمنا".

في حالة تقدم أحد الأندية بعرض لضم علي سوي، فما موقف النادي؟ أجاب ستويلوف "علي سوي هداف الفريق ويمثل قوة كبيرة لنا في خط الهجوم. لا نية على الإطلاق للاستغناء عنه في يناير".

وأوضح "ننافس على لقب الدوري وكذلك على المقاعد الأوروبية ونسعى للحفاظ على جميع لاعبينا. من الصعب تعويض رحيل أي لاعب".

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علي سوي صاحب الـ 25 عاما انضم لـ سسكا صوفيا على سبيل الإعارة أولا قبل أن يُفعل النادي البلغاري شرط أحقية الشراء ويضمه بشكل نهائي في يناير من العام الماضي.

وشارك سوي في 24 مباراة هذا الموسم في الدوري والدوري الأوروبي ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

ولعب علي سوي 6 مباريات دولية بقميص منتخب جامبيا كان آخرهم أمام جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.

ولم يسجل صاحب الـ 25 عاما في أي لقاء بقميص منتخب بلاده.

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