الأهلي: مروان جاهز لمواجهة بلاتينوم.. وهذا موقف إكرامي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات رسمية: "مروان محسن بات جاهزا للمباراة بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشكلة طبية تعوق مشاركته، ويبقى القرار فنيا بحتا، لكن شريف إكرامي ما زال يعاني من إجهاد في السمانة، واقترب من التخلص منه، لكن الجهاز الفني قرر اصطحابه مع البعثة، لأنه أحد قادة الفريق ووجوده مهم بالنسبة إلينا، بجانب أننا نتعامل مع الأمر بالحسابات الرقمية، فلدينا ثلاثة حراس فقط في القائمة، ووجوده كان ضروريا تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تحدث لمحمد الشناوي أو علي لطفي، لذلك فضلنا اصطحابه، لا سيما أنه يتبقى له خمسة أيام فقط للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية".

وأضاف مدير الكرة "المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريق، والفوز هو الهدف الرئيسي للأهلي للوصول إلى النقطة التاسعة".

وشدد "الجهاز الفني للأهلي تابع كل ما يتعلق بفريق بلاتينوم خلال الفترة السابقة، من اللاعبين الراحلين أو الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا، في النهاية فإننا نتعامل بمنتهى الحذر والتركيز مع المباراة، لا سيما أن هناك منافسة قوية بين ثلاث فرق بالمجموعة لحجز تذكرتي التأهل للدور التالي".

وقال "الفرق الثلاث، الأهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني كل منها يعرف الآخر جيدًا، وهناك تاريخ من اللقاءات التي جمعتها، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة بين الثلاثي، في ضوء أن كلًّا منهم وصل برصيده إلى النقطة السادسة حتى الآن".

وأوضح "ما زاد من صعوبة المجموعة هو فوز الهلال على النجم الساحلي في تونس، لكن تبقى كل الأمور متعلقة بأقدام لاعبي الأهلي لحسم تأهلهم بأنفسهم".

وأردف "الأهلي بخبرته بات متهيئا لخوض المباريات في ظل الظروف الصعبة إفريقيا، سواء من ناحية الطقس أو أرضية الملاعب والفنادق والجماهير. خبرة اللاعبين قادرة على مواجهة كل الصعاب والاستعداد لكل الظروف سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأتم عبد الحفيظ أن بعثة الأهلي تغادر صباح غد إلى بولاوايو، التي تستضيف مباراة السبت، وأن سمير عدلي، المدير الإداري، سبق البعثة إلى هناك لإنهاء كل الترتيبات الإدارية.

ويواجه الأهلي فريق بلاتينوم بعد غدٍ السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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