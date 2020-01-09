خبر في الجول – خطوة تفصل بين أسامة نبيه وتدريب سموحة

تفصل خطوة واحدة بين أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، وقيادة سموحة.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني الحالي للفريق السكندري، وإدارة سموحة، يتفاوضا حول تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي يصل لـ3 أشهر من عقد ثاني أكبر هداف في تاريخ الدوري المصري.

وفي الوقت ذاته، اقترب النادي السكندري من إتمام التفاوض مع أسامة نبيه لقيادة الفريق، ومن المنتظر أن يعاونه زميله السابق في الزمالك محمد صبري.

وفي هذه الحالة، سيكون نبيه على موعد مع التدريب في الدوري الممتاز للمرة الأولى بعد أن رحل عن نادي مصر قبل انطلاق الموسم الجاري.

نبيه كان معاونا لهيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حيث وصل المنتخب معهما لنهائي كأس أمم إفريقيا ونهائيات كأس العالم 2018.

ويتولى حسام حسن تدريب سموحة منذ فبراير الماضي ولعب 24 مباراة مع الفريق، فاز في 9 وتعادل 6 وخسر 9 أخرهم ضد وادي دجلة 3-2 في الجولة 12 من الدوري المصري.

وخسر سموحة مباراتين متتاليتين في الدوري، ضد المصري وضد دجلة، ليصبح الفريق السكندري سابعا بـ17 نقطة بعد 12 جولة.

وأنهى سموحة الدوري في الموسم الماضي في المركز الـ12.

سموحة هو ثامن فريق يدربه حسام حسن في الدوري المصري، بعد فترات متعددة مع المصري والزمالك، وفترة واحدة مع أندية الاتصالات والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

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