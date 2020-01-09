مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: التصور الحالي لمباراة السوبر قد يؤجل قمة الدوري

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري عن احتمالية تأجيل مواجهة الدوري بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 19 فبراير، لإفساح المجال لإقامة مباراة كأس السوبر المحلي بين نفس الفريقين يوم 20 فبراير.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "حتى الآن بنسبة كبيرة، السوبر سيقام يوم 20 فبراير وهذا يعني تأجيل مواجهة الدوري بين الأهلي والزمالك المقررة يوم 19 فبراير والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري".

وأضاف "ملف مكان المباراة يقوده محمد فضل، ويناقش مع اللجنة الخماسية والشركة الراعية ومجلس أبو ظبي الرياضي كل التفاصيل".

وشدد "سيتم الإعلان عن كل التفاصيل خلال أيام بعد الاتفاق مع الأهلي والزمالك والشركة الراعية".

وفي وقت سابق، أعلنت جريدة الاتحاد الإماراتية أن مباراة السوبر المصري للموسم الحالي 2019/2020 ستقام في إمارة أبو ظبي، في شهر فبراير المقبل.

وبعد ذلك، أكد فضل في أكثر من مناسبة عدم الاستقرار على مكان السوبر، قبل أن يوضح أن الإمارات تعد الأقرب لاستضافة المباراة المرتقبة.

وأقيم السوبر المصري للمرة الأولى في الإمارات في أكتوبر 2015 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وحينها فاز الأهلي على الزمالك 3-2.

وفي 2017، فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وكذلك، جمعت مواجهة عام 2019 بين الأهلي والمصري، وحسمها الأحمر 1-0 على استاد هزاع بن زايد.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر حيث فاز على الزمالك مطلع الموسم الجاري 3-2.

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