حارس زيسكو: هذه نقطة قوة الزمالك.. ونتمسك بأمل التأهل لربع النهائي

الخميس، 09 يناير 2020 - 21:35

كتب : FilGoal

زيسكو الزامبي

قال جاكوب باندا حارس مرمى زيسكو يونايتد إن لقاء فريقه المقبل أمام الزمالك سيكون في غاية الصعوبة خاصة في ظل محاولتهم حصد أكبر عدد ممكن من النقاط للتأهل إلى ربع النهائي.

وتحدث باندا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "الزمالك فريق قوي ونقطة قوته تتمثل في جناحيه".

وتابع "نسعى للظهور بأفضل شكل ممكن وتحقيق نتيجة إيجابية".

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وأتم "لدينا نقطتين فقط ونسعى لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان بلوغ ربع النهائي".

ويحل زيسكو غدا الجمعة ضيفا على الزمالك في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف مازيمبي المتصدر بست نقاط.

أما زيسكو يحتل المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

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