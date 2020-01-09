الإسماعيلي يُعير مهاجمه الشاب إلى الدوري السعودي

وافق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي على إعارة مهاجمه الشاب محمود صلاح إلى الدوري السعودي.

مصدر مسؤول في الإسماعيلي كشف لـFilGoal.com وجود رغبة لدى محمود صلاح في الخروج معارا من أجل حصوله على فرصة أكبر للمشاركة.

محمود صلاح أحد ناشئ نادي الإسماعيلي مواليد عام 1997 ويلعب كمهاجم صريح.

وتعاقد الإسماعيلي مع محمود صلاح قادما من دكرنس في صيف 2018.

وقُيد محمود صلاح في قائمة الإسماعيلي لأول مرة هذا الموسم، ولم يشارك في أي لقاء رسمي هذا الموسم.

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