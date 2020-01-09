مؤتمر مدرب زيسكو: نسعى للفوز على الزمالك.. وأفضل ترك الكرة بدلا من الحديث عن الأعذار

الخميس، 09 يناير 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

جورج لواندامينا - زيسكو

قال جورج لواندامينا المدير الفني لزيسكو يونايتد الزامبي إن فريقه جاء إلى مصر من أجل تسجيل الأهداف في شباك الزمالك والفوز على الفريق الأبيض.

ويحل زيسكو غدا الجمعة ضيفا على الزمالك في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وقال لواندامينا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "كل مباريات البطولة صعبة والمجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات ونسعى للفوز على الزمالك".

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وتابع "علينا أن نكون في قمة تركيزنا لتحقيق الفوز، أما بالنسبة لإهدارنا للفرص فطالما نحن نصنعها فهذا جيد لكن علينا باستغلالها فقط".

وشدد "قادرون على التسجيل في شباك الزمالك مثلما سجلوا هم في ملعبنا".

وتابع "يغيب عنا بعض اللاعبين ولدينا البدائل الجاهزة ولا توجد أي أزمة مالية لدينا كما تردد".

وأتم "نحن نتحسن في كل مباراة وقادرون على التكيف مع برودة الطقس في مصر، وهذا ليس عذر مسبق لنا، فحينها أفضل ترك كرة القدم بدلا من الحديث عن الأعذار".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف مازيمبي المتصدر بست نقاط.

أما زيسكو يحتل المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

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