مصدر بـ سموحة لـ في الجول: استقالة حسام حسن.. وفرج عامر يبحثها

كشف مصدر داخل نادي سموحة استقالة حسام حسن المدير الفني للفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن إدارة النادي برئاسة فرج عامر مازالت تبحث الاستقالة ولم تقبلها حتى الآن.

ويتولى حسام حسن تدريب سموحة منذ فبراير الماضي ولعب 24 مباراة مع الفريق، فاز في 9 وتعادل 6 وخسر 9 أخرهم ضد وادي دجلة 3-2 في الجولة 12 من الدوري المصري.

وخسر سموحة مباراتين متتاليتين في الدوري، ضد المصري وضد دجلة، ليصبح الفريق السكندري سابعا بـ17 نقطة بعد 12 جولة.

وأنهى سموحة الدوري في الموسم الماضي في المركز الـ12.

سموحة هو ثامن فريق يدربه حسام حسن في الدوري المصري، بعد فترات متعددة مع المصري والزمالك، وفترة واحدة مع أندية الاتصالات والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

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