مصدر بـ سموحة لـ في الجول: استقالة حسام حسن.. وفرج عامر يبحثها

الخميس، 09 يناير 2020 - 19:11

كتب : حامد وجدي

حسام حسن - الزمالك - سموحة

كشف مصدر داخل نادي سموحة استقالة حسام حسن المدير الفني للفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن إدارة النادي برئاسة فرج عامر مازالت تبحث الاستقالة ولم تقبلها حتى الآن.

ويتولى حسام حسن تدريب سموحة منذ فبراير الماضي ولعب 24 مباراة مع الفريق، فاز في 9 وتعادل 6 وخسر 9 أخرهم ضد وادي دجلة 3-2 في الجولة 12 من الدوري المصري.

أخبار متعلقة

إيهاب جلال يواصل تفوقه على حسام حسن.. المصري يهزم سموحة +90 بالتخصص مؤتمر حسام حسن: كان بإمكاننا الفوز على الزمالك.. وسعيد بتطبيق أفكاري الفنية قائد المصري: حسام حسن سبني وضربني.. ولكن زيارته لمنزلي أنهت الأزمة

وخسر سموحة مباراتين متتاليتين في الدوري، ضد المصري وضد دجلة، ليصبح الفريق السكندري سابعا بـ17 نقطة بعد 12 جولة.

وأنهى سموحة الدوري في الموسم الماضي في المركز الـ12.

سموحة هو ثامن فريق يدربه حسام حسن في الدوري المصري، بعد فترات متعددة مع المصري والزمالك، وفترة واحدة مع أندية الاتصالات والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

اقرأ أيضا

4 طلبات من أندية الدوري في اجتماعهم مع اتحاد الكرة

في الجول يكشف – تفكير الزمالك الحالي في سوق الانتقالات

سكاي: سبب وحيد يمنع يونايتد من ضم إريكسن في يناير

مدرب دجلة: إذا رحل تاكيس سنتعاقد مع مدرب من المدرسة نفسها

فيديو في الجول – سبب زيادة فترة علاج إصابة الصليبي.. وتأثير العامل النفسي على تكرارها

حسام حسن سموحة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيميوني: القلب سر الانتصار على برشلونة 3 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: أتليتكو استحق الانتصار.. مسيرتنا لن تتأثر واستمتعوا بدربي مدريد 9 دقيقة | أوروبا
راديو كتالونيا: وظيفة فالفيردي على المحك.. وقرار برشلونة الإثنين 24 دقيقة | أوروبا
ما فعله ميسي أضاعه الدفاع.. ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة ودربي مدريد في نهائي السوبر 39 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: ننتظر قرار المحكمة الرياضية لإيقاف حرماننا من القيد لفترتين 46 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ سموحة يكشف لـ في الجول عن مرشح "مفاجأة" لخلافة حسام حسن 57 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك