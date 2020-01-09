مصطفى فتحي: دوري أبطال إفريقيا أصعب من الكونفدرالية.. وهدفنا واضح

الخميس، 09 يناير 2020 - 20:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى فتحي - الزمالك - طنطا

تحدث مصطفى فتحي جناح الزمالك قبل مواجهة فريقه أمام زيسكو يونايتد الزامبي، مشيرا إلى "هدفنا واضح في كل المباريات".

الزمالك يواجه زيسكو في التاسعة مساءً يوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى فتحي: "لقاء زيسكو مهم للغاية. نأخذ الأمور على محمل الجدية ولابد لنا من الفوز في اللقاء".

أخبار متعلقة

مؤتمر كارتيرون: ما يحدث لـ الأهلي والزمالك غير طبيعي.. وأفضل قيد كاسونجو في الجول يكشف – تفكير الزمالك الحالي في سوق الانتقالات قائمة الزمالك - عودة حازم إمام وغياب ثنائي الدفاع أمام زيسكو الوداد يرسل للزمالك البطاقة الدولية لـ كاسونجو

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "هدفنا واضح وهو الفوز في كل المباريات التي تقام على ملعبنا من اجل حسم التأهل".

وأشار "زيسكو سيسعى للتعويض في مصر، بعدما تعادلنا معه على ملعبه ولذلك فالمباراة لن تكون سهلة".

ويرى مصطفى فتحي "دوري أبطال إفريقيا أصعب من الكونفدرالية".

وأكمل حديثه قائلا "هدفنا حصد لقب دوري أبطال إفريقيا. لدينا 6 نقاط على ملعبنا نسعى للحصول عليهم بالكامل".

واستمر "كثرة اللاعبين في مركزي أمر جيد. المنافسة تُفيد الزمالك وأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق واحترم قرارات الجهاز الفني".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف مازيمبي المتصدر بست نقاط.

أما زيسكو يحتل المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك من هنا

اقرأ أيضا

مصدر بـ سموحة لـ في الجول: استقالة حسام حسن

جهاز زمالكاوي يقترب من سموحة؟

ضربة قوية لـ توتنام

4 طلبات من أندية الدوري في اجتماعهم مع اتحاد الكرة

في الجول يكشف – تفكير الزمالك الحالي في سوق الانتقالات

في إفريقيا الزمالك زيسكو

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيميوني: القلب سر الانتصار على برشلونة 22 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: أتليتكو استحق الانتصار.. مسيرتنا لن تتأثر واستمتعوا بدربي مدريد 28 دقيقة | أوروبا
راديو كتالونيا: وظيفة فالفيردي على المحك.. وقرار برشلونة الإثنين 43 دقيقة | أوروبا
ما فعله ميسي أضاعه الدفاع.. ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة ودربي مدريد في نهائي السوبر 58 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: ننتظر قرار المحكمة الرياضية لإيقاف حرماننا من القيد لفترتين ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ سموحة يكشف لـ في الجول عن مرشح "مفاجأة" لخلافة حسام حسن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك