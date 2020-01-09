مصطفى فتحي: دوري أبطال إفريقيا أصعب من الكونفدرالية.. وهدفنا واضح

تحدث مصطفى فتحي جناح الزمالك قبل مواجهة فريقه أمام زيسكو يونايتد الزامبي، مشيرا إلى "هدفنا واضح في كل المباريات".

الزمالك يواجه زيسكو في التاسعة مساءً يوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى فتحي: "لقاء زيسكو مهم للغاية. نأخذ الأمور على محمل الجدية ولابد لنا من الفوز في اللقاء".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "هدفنا واضح وهو الفوز في كل المباريات التي تقام على ملعبنا من اجل حسم التأهل".

وأشار "زيسكو سيسعى للتعويض في مصر، بعدما تعادلنا معه على ملعبه ولذلك فالمباراة لن تكون سهلة".

ويرى مصطفى فتحي "دوري أبطال إفريقيا أصعب من الكونفدرالية".

وأكمل حديثه قائلا "هدفنا حصد لقب دوري أبطال إفريقيا. لدينا 6 نقاط على ملعبنا نسعى للحصول عليهم بالكامل".

واستمر "كثرة اللاعبين في مركزي أمر جيد. المنافسة تُفيد الزمالك وأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق واحترم قرارات الجهاز الفني".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف مازيمبي المتصدر بست نقاط.

أما زيسكو يحتل المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

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