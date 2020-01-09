4 طلبات من أندية الدوري في اجتماعهم مع اتحاد الكرة.. رفض الاستبدال

اجتمع اليوم الخميس بعض من أندية الدوري الممتاز مع أعضاء اللجنة الخماسية من اتحاد الكرة من أجل مناقشة بعض الأمور الهامة بشأن المسابقة.

وطلب مندوبو الأندية من اتحاد الكرة التالي:

** إعادة النظر في مسألة اختيار حكام مباريات الدوري وهو ما تم الوعد بحله في أسرع وقت.

** رفض الحضور بالإجماع أي تعديل على إجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال، وطلب الجميع استكمال المسابقة بالشروط التي بدأت بها.

** طلب تطبيق تقنية الـVAR مع بداية الدور الثاني وهو ما تم الوعد بتنفيذه.

** طلب الحضور من المسؤولين ضرورة العمل على إعادة الجماهير لحضور المباريات.

وحضر الاجتماع كل من إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس طنطا وأحمد حسن نائب رئيس سموحة ومحمد عامل فتحي المشرف على الكرة في المقاولون العرب.

وغاب عن الاجتماع الأهلي والزمالك ولم يحضر أي ممثل عنهما.

فيما حضر الاجتماع من قبل اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبد الله ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن نسر 2019

أحمد غانم: فتحي ووليد سليمان يلعبان بنفس طريقة طارق حامد

قائمة الزمالك لمباراة زيسكو

مدرب الإسماعيلي: مورينيو لم يكن ليحقق نتائجي مع الفريق

كامل أبو علي: رونالدو وعدني بزيارة مصر في الصيف