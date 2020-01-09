ضربة قوية لـ توتنام.. هاري كين يغيب حتى أبريل

أعلن توتنام غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وأشار الموقع الرسمي لتوتنام اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى.

وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل.

وعانى كين من الإصابة خلال لقاء توتنام وساوثامبتون الأسبوع الماضي.

وشارك هاري كين الموسم الجاري في 25 مباراة مع توتنام في كل البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وصنع هدفين.

اقرأ أيضا

4 طلبات من أندية الدوري في اجتماعهم مع اتحاد الكرة

في الجول يكشف – تفكير الزمالك الحالي في سوق الانتقالات

سكاي: سبب وحيد يمنع يونايتد من ضم إريكسن في يناير

مدرب دجلة: إذا رحل تاكيس سنتعاقد مع مدرب من المدرسة نفسها

فيديو في الجول – سبب زيادة فترة علاج إصابة الصليبي.. وتأثير العامل النفسي على تكرارها