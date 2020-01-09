ضربة قوية لـ توتنام.. هاري كين يغيب حتى أبريل

الخميس، 09 يناير 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

أعلن توتنام غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وأشار الموقع الرسمي لتوتنام اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى.

وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل.

وعانى كين من الإصابة خلال لقاء توتنام وساوثامبتون الأسبوع الماضي.

وشارك هاري كين الموسم الجاري في 25 مباراة مع توتنام في كل البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وصنع هدفين.

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هاري كين توتنام

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