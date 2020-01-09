مران الأهلي – إكرامي يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة للعرضيات

الخميس، 09 يناير 2020 - 16:54

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مران الأهلي

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم الرئيسي للقاء بلاتينوم، اليوم الخميس على ملعب زيمبابوي الوطني في العاصمة هراري.

وشهد مران الأهلي، مواصلة شريف إكرامي حارس الفريق لأداء البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة السمانة التي حرمته من التدريبات الأخيرة للفريق.

من جهة أخرى، أجرى ريني فايلر المدير الفني للفريق، تقسيمة بالكرة في ختام المران.

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فايلر حرص على تخصيص فقرة للعرضيات خلال المران، للتعامل معها في الموقفين الهجومي والدفاعي.

وأخيرا، أجرى محمد الشناوي، وعلي لطفي تدريبات قوية لحراسة المرمى.

وفضل الجهاز الفني خوض المران في الثالثة عصرا، وهو نفس توقيت انطلاقة اللقاء، وذلك بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة بعد رحلة السفر.

وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار.

ويواجه الأهلي فريق بلاتينوم بعد غدٍ السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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