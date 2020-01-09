متفوقا على صلاح وفيرمينو.. أرنولد يحصد جائزة الأفضل بـ ليفربول في ديسمبر

الخميس، 09 يناير 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ترينت أليكساندر أرنولد

حصد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول جائزة اللاعب الأفضل في الفريق لشهر ديسمبر متفوقا على زميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وكان الظهير الأيمن، بطلاً في العديد من اللقطات طيلة شهر لا ينسى شهد حفاظ الريدز على صدارة جدول ترتيب الدوري والتأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال والفوز بلقب مونديال الأندية.

خلال 8 مباريات في ديسمبر، صنع ترينت 4 أهداف وسجل هدفاً، كما حصل على لقب "رجل المباراة" في مباراة ليستر سيتي.

أخبار متعلقة

جيرارد: تتويج ليفربول بالدوري سيساعدني على نسيان سقطتي الشهيرة بايرن ميونيخ يعلن عدم تحركه لضم ساني في يناير ميرور: فيرجسون أراد التواجد في أي مكان آخر عدا الملعب بعد الشوط الأول في الدربي ليفربول: لا يوجد مدرب أفضل من كلوب يمنح الفرصة للشباب

وفاز صاحب الـ21 عاماً بالجائزة، عقب منافسة شرسة مع الثنائي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وقال ترينت عن الجائزة لموقع ناديه: "هي جائزة كبيرة بالنسبة لي، كوني توجت بها بفضل أصوات الجماهير. كان شهراً جيداً على النادي ككل. أنا فخور حقاً وأتمنى الحفاظ على مستوانا الجيد".

وأضاف "الفوز بكأس العالم للأندية في قطر، كان شيئاً لم يتحقق من قبل، وبات جزءاً كبيراً من تاريخ النادي. مباراة ليستر كانت كبيرة وأيضاً الفوز في الدربي على إيفرتون. كان شهراً جيداً بشكل عام".

وأتم "الفوز بالألقاب يمنحك ثقة كبيرة بشأن قدرات الفريق. كوننا قادرين على الذهاب إلى بلد مختلف في وسط الموسم ومعايشة أجواء مختلفة ولعب وقت إضافي ثم العودة واللعب نفس الطريقة التي لعبنا بها أمام ليستر، هو أمر لا يصدق".

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف خطوة كبرى نحو تطبيق VAR

الأهلي يوافق على إعارة صانع ألعابه

مدافع الزمالك قد يغيب ضد زيسكو

عرض تونسي جديد لجيرالدو

الزمالك: هناك حملة منظمة ضدنا والدليل ما تردد عن ساسي

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد

نرشح لكم

أخر الأخبار

سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي دقيقة | إفريقيا
بسبب بالوتيلي.. حظر مشجع هيلاس فيرونا من النشاط الرياضي لـ 5 سنوات دقيقة | أوروبا
حارس زيسكو: هذه نقطة قوة الزمالك.. ونتمسك بأمل التأهل لربع النهائي 2 دقيقة | إفريقيا
مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: لا يحب الاستسلام ولكن.. واتفاق ودي مع سموحة 3 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يُعير مهاجمه الشاب إلى الدوري السعودي 19 دقيقة | مصر
مؤتمر مدرب زيسكو: نسعى للفوز على الزمالك.. وأفضل ترك الكرة بدلا من الحديث عن الأعذار 30 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك