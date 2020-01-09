متفوقا على صلاح وفيرمينو.. أرنولد يحصد جائزة الأفضل بـ ليفربول في ديسمبر

حصد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول جائزة اللاعب الأفضل في الفريق لشهر ديسمبر متفوقا على زميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وكان الظهير الأيمن، بطلاً في العديد من اللقطات طيلة شهر لا ينسى شهد حفاظ الريدز على صدارة جدول ترتيب الدوري والتأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال والفوز بلقب مونديال الأندية.

خلال 8 مباريات في ديسمبر، صنع ترينت 4 أهداف وسجل هدفاً، كما حصل على لقب "رجل المباراة" في مباراة ليستر سيتي.

وفاز صاحب الـ21 عاماً بالجائزة، عقب منافسة شرسة مع الثنائي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وقال ترينت عن الجائزة لموقع ناديه: "هي جائزة كبيرة بالنسبة لي، كوني توجت بها بفضل أصوات الجماهير. كان شهراً جيداً على النادي ككل. أنا فخور حقاً وأتمنى الحفاظ على مستوانا الجيد".

وأضاف "الفوز بكأس العالم للأندية في قطر، كان شيئاً لم يتحقق من قبل، وبات جزءاً كبيراً من تاريخ النادي. مباراة ليستر كانت كبيرة وأيضاً الفوز في الدربي على إيفرتون. كان شهراً جيداً بشكل عام".

وأتم "الفوز بالألقاب يمنحك ثقة كبيرة بشأن قدرات الفريق. كوننا قادرين على الذهاب إلى بلد مختلف في وسط الموسم ومعايشة أجواء مختلفة ولعب وقت إضافي ثم العودة واللعب نفس الطريقة التي لعبنا بها أمام ليستر، هو أمر لا يصدق".

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