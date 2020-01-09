الإسماعيلي يعلن: غرامة كبيرة على شيلونجو.. ولا نمانع بيعه

الخميس، 09 يناير 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

شيلونجو - سعد سمير - الأهلي - الإسماعيلي

كشف أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي عن توقيع غرامة ضد بنسون شيلونجو مهاجم الفريق.

وصرح السلحدار عبر قناة تايم سبورتس "شيلونجو هو من طلب عدم إشراكه في المباراة الأخيرة ضد بيراميدز، لقد أبلغ الجهاز الفني بأنه غير قادر على اللعب".

وأضاف "لقد تعرض اللاعب لغرامة مالية كبيرة، لأنه كان ضمن القائمة، ومن المفترض أن يلتزم بالتعليمات، لأنه محترف"

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وتابع مدرب الإسماعيلي "احترمنا رغبة شيلونجو، لكن لا يصح ما قاله، لأنه كان سليما ولا يعاني من شيء، بل قال أشعر أن أدائي ليس جيدا، وإذا جلبت عرضا اسمحوا لي بالمغادرة".

وأتم أدهم السلحدار "شيلونجو لا يحب أن يلعب معنا، ننتظر هل يستمر أم لا لتحديد كيف نتعامل معه نفسيا ولن نقف أمامه إذا جلبا عرضا للرحيل".

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