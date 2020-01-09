جيرارد: تتويج ليفربول بالدوري سيساعدني على نسيان سقطتي الشهيرة

يعتقد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول أن فوز الريدز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سيساعده على نسيان تسببه في خسارة الفريق للقب 2014.

ليفربول يقترب كثيرا من لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ يتواجد في الصدارة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل 17 جولة من نهاية الموسم.

وقال جيرارد عن واقعة سقوطه الشهيرة أمام تشيلسي عام 2014 في تصريحات أبرزتها جريدة ذا تايمز "أفكر في هذه الواقعة معظم أيام حياتي".

وأضاف "لكن فوز ليفربول بالدوري هذا الموسم سيساعدني على نسيان واقعة السقوط الشهيرة".

جيرارد انزلق قبل تصل الكرة لديمبا با مهاجم تشيلسي الذي سجل هدفا وبدد آمال الريدز في استعادة اللقب الغائب منذ 1990.

وواصل "عندما أقوم بتحليل الأمر بشكل صحيح، يتضح أنها لم تكن تلك اللحظة التي كلفت ليفربول خسارة اللقب، ولكن جزء من عقلي يعتقد أنها كذلك".

في ذلك الوقت كان ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي والأخير له مباراة مؤجلة أيضا.

عودة للخلف قبل عدة أيام

حقق ليفربول انتصارا مثيرا وهاما على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وفور نهاية المباراة جمع ستيفن جيرارد زملائه في الفريق وقال بلهجة حماسية: "هذا لا يفلت منا الآن هذا لا يفلت منا أبدا".

وأكمل "اسمعوا اسمعوا انتهينا الآن من هذه المباراة، الآن سنذهب إلى نورويتش ونقوم بالأمر ذاته سنكرر الأمر مجددا هيا بنا".

في الدقيقة 45 من لقاء تشيلسي حدث المنشود من جوزيه مورينيو ولاعبيه لكنهم ربما لم يتوقعون أن السقوط سيكون من القائد نفسه.. ستيفن جيرارد.

مرر مامادو ساخو الكرة في الناحية اليسرى إلى جيرارد في وسط الملعب أمر يحدث أكثر من مرة في كل مباراة ولكن لم يستطع قائد الريدز تسلم الكرة وابتعدت الكرة عنه رويدا رويدا لتجد ديمبا با.

خطف با الكرة وركض مسرعا تجاه الحارس سيمون مينيوليه وسط ملاحقة من جيرارد وساخو ومارتن سكرتل.

سدد با الكرة من بين قدمي مينيوليه لتسكن شباك ليفربول وينتهي حلم استعادة الدوري بعد ذلك بأيام.

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