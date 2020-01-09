بايرن ميونيخ يعلن عدم تحركه لضم ساني في يناير

أعلن حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ عدم تحرك فريقه لضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي خلال شهر يناير الجاري. وذلك حسبما صرح لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وصرح صالحميدزيتش للصحيفة عند سؤاله عن إمكانية ضم ساني في السوق الشتوية قائلا: "لا لن نتحرك لضم ساني، ذلك ليس خيارا بالنسبة لنا في يناير".

بايرن ميونيخ حاول ضم ساني خلال الصيف الماضي من سيتي، لكن النادي الإنجليزي رفض بيعه بأي مبلغ يقل عن 100 مليون جينه إسترليني.

وأشارت تقارير صحفية وقتها، أن ساني كان سيحصل من بايرن على راتب سنوي يقدر بـ20.8 مليون جنيه إسترليني.

وتعرض النجم الدولي الألماني صاحب الـ23 عاما للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة ليفربول في الدرع الخيرية مطلع الموسم الجاري، ومن المتوقع عودته خلال شهر فبراير المقبل.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي قادما من شالكه في صيف 2016 بمبلغ 50.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب الدولي الألماني خلال مسيرته مع سيتي في 134 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 39 هدفا وصن 45 آخرين.

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