ليفربول: لا يوجد مدرب أفضل من كلوب يمنح الفرصة للشباب

يرى نيل كريتشلي مدرب فريق الشباب بليفربول أن إيمان يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول بإعطاء فرصة للاعبين الشباب هو الحافز المثالي لأي لاعب كرة قدم في أكاديمية الريدز.

ويعتمد كلوب على اللاعبين الشباب في مباريات الكؤوس ويقترب البعض منهم من الفريق الأول، بعدما تألق ترينت ألكسندر أرنولد منذ تصعيده قبل سنوات.

وقال كريتشلي في تصريحات لموقع ناديه: "إنه نوع من الإلهام عندما ترى العلاقة بين ميلوود والأكاديمية. بالنسبة للعديد من هؤلاء اللاعبين الشباب، أن تتاح لهم الفرصة للعب في ديربي ضد إيفرتون ثم الفوز بالمباراة كانت رائعة بالنسبة لهم".

وأضاف "أنا متأكد من أن جميع لاعبينا في الأكاديمية كانوا سعداء بهم، وكذلك جميع العاملين".

وأكمل "أتمنى أن يوفر لهم الدافع أيضًا للتفكير، انهم إذا واصلوا العمل بجد فسوف يحصلون على فرصتهم هم أيضًا".

وشدد "لا يوجد مدرب أفضل من كلوب في أوروبا يمنح اللاعبين الشباب فرصة. نحن محظوظون جدًا في الأكاديمية لأن لدينا مديرًا فنيًا يؤمن باللاعبين الشباب ويمنحهم فرصة".

وسجل كورتيس جونز خريج الأكاديمية هدف فوز ليفربول على إيفرتون في كأس إنجلترا الأسبوع الماضي بطريقة رائعة.

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