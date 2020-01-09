روبرتسون: أبحث عن صلاح وفيرمينو قبل لعب العرضيات.. ماني سيكرهني الآن

كشف أندي روبرتسون مدافع ليفربول أسباب تميزه في إرسال الكرات العرضية لمهاجمي الريدز.

الظهير الأيسر المتألق منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017 كان عاملا أساسيا في معظم نجاحات الريدز بالسنوات الأخيرة.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "عندما أركض للأمام أبحث عن تلك الفجوة بين المدافعين وحارس المرمى".

وأضاف "إذا تمكنت كرتي العرضية من عبور أقرب مدافع، فأنا أعلم أن الفرصة جيدة للغاية للتسجيل، فهناك مهاجم في وسط منطقة الجزاء وآخر ينتظرها عند القائم البعيد".

وبسؤاله عن اللاعبين الذين يبحث عنهم عند إرسال العرضيات، أجاب "محمد صلاح وروبرتو فيرمينو"، وأكمل مازحا "أعلم أن ساديو ماني ربما يكرهني بسبب ذلك".

وأتم المدافع الاسكتلندي "من المدهش أن يكون هناك مهاجمون رائعون في انتظار كراتك العرضية، هذا يجعلني أشعر بأن الفرصة مواتية للتسجيل".

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ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للريدز، قبل 17 جولة من نهاية الموسم.

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