الأهلي يستأجر ملعب زيمبابوي الرئيسي.. ويفضل الإقامة في هراري

استأجر النادي الأهلي، ملعب زيمبابوي الرئيسي للتدريب عليه، قبيل لقاء بلاتينوم.

الأهلي يواجه بلاتينوم يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد فهمي سفير جمهورية مصر العربية في زيمبابوي، في تصريحات لبرنامج (يا مساء الأنوار) على قناة القاهرة والناس: "نجحنا في استئجار الملعب الرئيسي لزيمبابوي ليتدرب عليه الأهلي مساء الخميس".

وأضاف "النادي الأهلي فضل الإقامة في هراري عاصمة زيمبابوي، على أن يسافر إلى مدينة زفيشافاني مستقلا طائرة، حيث تقام مباراة بلاتينوم".

فهمي أتم "الأجواء كانت ممطرة، لكن الطقس لم يمنع الفريق من التدرب بشكل جيد".

كان الأهلي قد فاز على بلاتينوم بهدفين مقابل لا شيء في لقاء الجولة الماضية، والتي أقيمت على استاد السلام في القاهرة.

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