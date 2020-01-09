بسبب المافيا.. الحكم بالسجن 42 شهرا على لاعب يوفنتوس وباليرمو السابق

الخميس، 09 يناير 2020 - 00:53

كتب : FilGoal

ميكولي إختار الانتقال لباليرمو عن البقاء مع يوفنتوس في الموسم المقبل

عُوقب الإيطالي فابريتسيو ميكولي لاعب باليرمو ويوفنتوس السابق بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر بسبب قضية ابتزاز تتعلق بالمافيا الإيطالية.

اللاعب وفقا لجريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية حُكم عليه بعد جلسة استمرت لـ 3 ساعات.

ولم يحضر اللاعب جلسة النطق بالحكم.

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القضية تعود لعام 2010 في قضية ابتزاز نجل رئيس المافيا في مدينة صقلية الإيطالية لاسترداد 20 ألف يورو من أجل مساعدة طبيب النادي في الاستثمار بنادي ليلي.

واحتفظ اللاعب لنفسه بقيمة 8 آلاف يورو.

ميكولي البالغ 40 عاما اعتزل عام 2015 بعدما لعب لأندية بنفيكا وفيورنتينا وبيروجيا وليتشي.

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