"تذكرتي" تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وزيسكو

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 17:17

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف الزمالك في زيسكو

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب الحجز لتذاكر مواجهة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال يوم الجمعة في تمام التاسعة مساء.

وتتسلم الجماهير بطاقة المشجع وتذاكر المباراة من خلال فروع شركة "أورانج".

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وسيتم فتح أبواب استاد السلام الذي يستضيف المباراة في الثالثة عصر الجمعة، على أن تغلق الأبواب في الثامنة مساء قبل المباراة بساعة.

الزمالك حصد 4 نقاط من 3 مواجهات، بعد الخسارة من مازيمبي والانتصار ضد بريميرو دي أجستو والتعادل مع زيسكو على الترتيب.

ويتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويواجه نظيره بريمرو دي أجستو في نفس الجولة يوم السبت.

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