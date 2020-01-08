أبو علي: قد نستضيف الحفل مجددا وننتظر الرد على تنظيم الأفضل في العالم.. نتمنى أن نمتلك 7 صلاح

كشف كامل أبو علي رئيس مجموعة الفنادق المنظمة لحفل الأفضل في إفريقيا خلال مؤتمر صحفي عن وجود نية لتنظيمها مجددا لمدة عامين أو الثلاثة المقبلين وتقدمه بطلب لتنظيم حفل الأفضل في العالم.

وتوج السنغال ساديو ماني نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 للمرة الأولى في تاريخه بالحفل الذي أقيم بسهل حشيش بالغردقة.

إفريقيا:

وقال أبو علي: "أبرمنا اتفاقا مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي على استضافة حفل الأفضل خلال العامين أو الثلاثة المقبلين في حال نجحنا هذا العام".

وتابع أبو علي في مؤتمر صحفي "الكرة الآن في ملعب كاف وأعتقد أننا قريبون من إعلان استضافتنا للحفل مجددا".

وأوضح "كل ذلك حدث خلال 45 يوما، المسرح العائم في وسط المياه وتصميم 11 جناحا فندقيا لاستقبال النجوم والضيوف".

وأضاف "حصلنا على موافقة النجوم على إطلاق أسمائهم على الأجنحة التي أقاموا بها، هدفي تنشيط السياحة وعودة هؤلاء النجوم مثل ماني وأرسين فينجر".

وكشف أبو علي "طلبت استضافة حفل الأفضل في العالم وننتظر الرد في فبراير".

صلاح:

وعن محمد صلاح قال أبو علي: "بالتأكيد هو لاعب عالمي وكبير جدا وكلنا سعداء به ونتمنى لو نمتلك 6 أو 7 لاعبين مثله".

وأضاف "لا أريد الوقوف على عدم حضوره كثيرا، فصلاح خدم السياحة المصرية في السنوات الماضية ويقدم صورة إيجابية عن مصر".

وأوضح "عن نفسي كمنظم للحفل كنت أتمنى حضوره جدا جدا والجناح الذي كان سيستضيفه لا يزال في انتظاره بأي وقت".

وعن تأثير غيابه قال أبو علي: "عدم حضوره للحفل أثر كثيرا بالتأكيد ولكنه أدرى بظروفه، وتمنيت لو كنا نحن من نستضيف حفل العام الماضي بدلا من السنغال ليأتي صلاح ويفوز هنا".

معسكرات للفرق العالمية؟

وعن إمكانية استضافة معسكرات للفرق العالمية قال أبو علي: "عندما تستضيف بلد فريق عالمي مثل ريال مدريد أو باريس سان جيرمان لفترة بسيطة كأسبوع مثلا، العائد سياحيا يكون على مدار فترة طويلة".

وتابع "هناك دول حديثة العهد بالسياحة وحققت نجاحا كبيرا وبنت اسما سياحيا بهذه الطريقة، يجب أن نكون غيورين ويجيب أن تدعم الدولة أفكارنا".

وكشف "المعسكرات تحتاج استعدادات أكبر من الحفل، ليفربول أرسل لنا بريدا الكترونيا بحاجته إلى 10 غرف لمرافقة ماني منهم مدير النادي وأفراد أمن وطلبات خاصة تتعلق بالتدريب والطعام فما بالك باستضافة معسكر كامل لفريق مثل ليفربول أو يوفنتوس".

وأوضح أبو علي "نحتاج للعمل كثير من أجل التطور ومواكبة مستوى البلاد التي تستضيف مثل هذه الفرق، أتذكر أننا استقبلنا مرة فريقا من ألمانيا في الدرجة الرابعة وحضر معه 200 مرافق".

المصري البورسعيدي

وأخيرا بالحديث عن إمكانية العودة لنادي المصري قال أبو علي: "كل شيء له نهاية ولا يمكن العودة لرئاسة النادي المصري أو أي نشاط رياضي آخر".

وكشف "أنا أركز على السياحة فقط وكل شيء له وقته ويجب احترام ذلك".

وعن المباراة المئوية قال أبو علي: "كان من السهل تنظيم مباراة ودية عالمية للنادي المصري احتفالا بالمئوية وهذا دين في رقبتي للنادي ولبلدي بورسعيد".

وأتم تصريحاته "ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك دون استاد، كيف احتفل بالمئوية في استاد القاهرة مثلا؟ أتمنى حل أزمة استاد المصري وإنشاء ملعب يسع هذا الحدث وأنا المسؤول عن المئوية".

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