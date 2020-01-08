الإعلان عن موعد انطلاق البث المباشر لقناة الزمالك

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

شعار الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن الموعد الرسمي للبث المباشر لقناته الفضائية الذي أطلقها منذ أيام قليلة مع مطلع عام 2020 الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لقناة الزمالك يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، في تمام الحادية عشر مساء.

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية على انطلاق قناته الفضائية.

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وتلقى الزمالك موافقة الجهات الأمنية، قبل أن يخاطب الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن.

ويستعد فريق الزمالك لكرة القدم في الوقت الحالي لمواجهة زيسكو يونايتد بطل زامبيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط.

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