حوار في الجول - جوميز: تدريب الإسماعيلي الخطوة الأهم في مسيرتي.. وحددت أهدافي

قال ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي إن تواجده في الدوري المصري لتدريب الدراويش تعد أهم خطوة في مسيرته، مشددا على أن أبرز أهدافه هو الفوز بالبطولة العربية بجانب تحسين نتائج ومركز الفريق المحلي. وذلك في حوار خاص مع FilGoal.com.

وبدأ جوميز حديثه قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لتدريب فريق كبير بحجم الإسماعيلي إنه شرف كبير لي، خطوة كبيرة كنت انتظرها منذ وقت كبير، أعرف الإسماعيلي جيدا، إذ أنه من الاندية العريقة في إفريقيا".

وأضاف "الدوري المصري من أكبر دوريات القارة لذلك تعد تلك الخطوة الأهم في مسيرتي"

الإسماعيلي أقال الصربي ميودراج يسيتش من منصبه كمدير فني للفريق، قبل أن يُعين الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة كمدير فني مؤقت للفريق.

وتابع جوميز مواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز يوم الثلاثاء من المدرجات، قبل أن يبدأ عمله بشكل رسمي مع الفريق بداية من يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وتطرق المدرب الفرنسي للحديث عن أهدافه مع الدراويش قائلا: "هدفي هو التأهل لنصف نهائي البطولة العربية اولاً ثم الفوز بها في النهائي وعلى المستوى المحلي أهدف إلى تحسين نتائج ومركز الفريق في جدول الدوري حتى نستطيع المشاركة في بطولة إفريقية الموسم المقبل".

وواصل "شاهدت مباراة الإسماعيلي أمام بيراميدز، الفريق لعب بشكل جيد ولم نستحق الخسارة أبدا، مهمتي استعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم حتى نستطيع العمل والتطور بشكل أفضل".

الإسماعيلي خسر بنتيجة 1-0 من بيراميدز يوم الثلاثاء، ليتواجد في المركز الـ11 من جدول المسابقة برصيد 14 نقطة بعد 12 مباراة خاضها.

وعن صفقات يناير التي قد يحتاجها قال جوميز: "لم اتحدث مع الادارة في ذلك الشأن لابد أن أرى اللاعبين في التدريبات أولا ثم سننظر هل سنحتاج إلى صفقات أم لا، والإسماعيلي لديه قائمة لاعبين جيدة وأعرف أن النادي لديه مجموعة شباب مميزين وهم الذين سأعتمد عليهم بجانب الخبرات في مشروعي مع النادي".

وأردف "تحدثت مع اللاعبين بعد مباراة بيراميدز، وهنأتهم على ما قدموه، يوم الأربعاء لدينا مران في المساء وسأتحدث معهم في كل شيء يخص عملنا ولدي تواصل جيد مع الجهاز المعاون ويقدم لي كل ما أحتاج إليه ".

وسبق وأن درب باتريس نوفو الفرنسي ومواطنه سيباستيان ديسابر الدراويش، والآن تجربة فرنسية ثالثة للإسماعيلي.

في هذا الصدد قال جوميز: "المدربون الفرنسيون دائما مميزين في عملهم، خاصةً في إفريقيا وأعلم ما حققه سيباستيان ديسابر مع الإسماعيلي عندما أشرف على تدريب الفريق ولكن في كرة القدم الجنسية لا تهم لأنك لن تقوم بتطوير اللاعبين وتحسين النتائج عن طريق جنسيتك، الأهم هو فلسفتك وماذا تقدم وأن تقنع اللاعبين بأسلوبك وتكسب ثقتهم بك وبأنفسهم".

الفرنسي جوميز صاحب الـ 50 عاما تولى تدريب حوريا الغيني قبل أن يرحل في نوفمبر من عام 2019.

وحقق حوريا الغيني لقب الدوري الموسم الماضي، كما وصل الفريق لمجموعات كأس الكونفدرالية تحت قيادة جوميز بعد الخسارة في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق للمدرب الفرنسي قيادة القطن الكاميروني لموسمين نجح خلالهما في حصد لقب الدوري والكأس.

ولاية جوميز مع الإسماعيلي لن تكون الولاية الأولى له مع فريق عربي، فسبق له قيادة شبيبة قسطنطية الجزائري.

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