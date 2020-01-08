طارق حامد يعلق على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

علق طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر على عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا خلال الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء في الغردقة.

طارق حامد النادي : الزمالك

وقال طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الأربعاء: "لست حزين لعدم الحصول على الجائزة أمس بل فخور لما وصلت إليه".

وأضاف "أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير".

وأتم طارق حامد حديثه "دعمكم لي اكبر جائزة".

وتوج يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة الحالي بالجائزة.

وظفر طارق حامد بلقب الكونفدرالية وكأس مصر خلال عام 2019.

وبالنظر لمصر فتواجد محمد صلاح في تشكيل العام، كما ظفر اتحاد الكرة بجائزة أفضل اتحاد في القارة.

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