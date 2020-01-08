بيلد: شالكه يتفوق على ميلان ويقترب من ضم مدافع برشلونة

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 18:58

كتب : FilGoal

جان كلير توديبو - برشلونة - إشبيلية

اقترب شالكه الألماني من ضم المدافع الفرنسي جان كلير توديبو من صفوف برشلونة الإسباني ومتفوقا على ميلان الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فأن ميلان فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة واللاعب.

وسعى ميلان لضم اللاعب بشكل نهائي لكن إدارة برشلونة طلبت وضع بند إعادة الشراء وهو ما رفضته إدارة الروسونيري.

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وأصر اللاعب على وضع البند ذاته من أجل العودة إلى ملعب كامب نو مرة أخرى.

وأضاف التقرير الألماني أن يوشن شنايدر المدير الرياضي لشالكه سافر إلى إسبانيا من أجل ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ولن يطلب الرويال بلوز وضع بند أحقية الشراء لنهاية الموسم.

توديبو سافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل خوض بطولة السوبر الإسباني رفقة برشلونة الذي يلتقي أتليتكو مدريد في مباراة نصف النهائي.

الفرنسي الذي انضم لبرشلونة يناير 2019 شارك في 3 مباريات فقط الموسم الجاري مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن شالكه تفوق على ميلان الصيف الماضي في ضم المدافع التركي أوزان كاباك من صفوف شتوتجارت الألماني.

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