بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يعود بتعادل ثمين أمام ليستر في نصف نهائي كأس الرابطة

تأجل حسم البطاقة الثانية لنهائي كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية إلى مواجهة الإياب بعدما فرض أستون فيلا التعادل بنتيجة 1-1 على ليستر سيتي.

محمود حسن تريزيجيه شارك بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، فيما بقي أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

الدقيقة 28 شهدت تقدم الضيوف بهدف من فريدريك جيلبرت مستغلا سوء الرقابة الدفاعية وأسكن عرضية أنور الغازي في أعلى الشباك.

تريزيجيه خرج بعد مرور 67 دقيقة من بداية اللقاء إذ حل بدلا منه كونور هاوريان.

النيجيري كيليتشي إيهانتشيو سجل هدف التعادل للثعالب بعد 5 دقائق فقط من نزوله لأرضية الملعب في الدقيقة 74 عقب حصوله على تمريرة بينية من جيمي فاردي رواغ على إثرها مدافع الفيلانز وسدد كرة قوية.

الحسم تأجل لمباراة الإياب في معقل أستون فيلا على ملعب فيلا بارك في الثامن والعشرين من يناير الجاري.

وكان مانشستر سيتي قد تفوق في الدربي على جاره يونايتد خارج أرضه أمس ليضع قدما في المباراة النهائية التي يحمل لقبها قبل مواجهة الإياب.

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