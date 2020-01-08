في الدرجة الثانية – المدرب الرابع هذا الموسم.. الشهيدي مديرا فنيا لـ بيلا

أصبح إبراهيم الشهيدي المدير الفني الرابع الموسم الحالي لنادي بيلا خلفا لكلا من ياسر رضوان وأحمد قناوي وأحمد العشري.

وسبق للشهيدي الصعود مع بيلا عام 2007 من القسم الثالث إلى الدرجة الثانية وصعد أيضا مع الحامول من القسم الثالث إلى الدرجة الثانية.

وقاد الشهيدي سابقا أندية الحامول والزعفران وبلطيم وسيدي سالم.

الموسم الجاري بدأ بيلا تحت قيادة ياسر رضوان الذي قاد الفريق في 6 مباريات حقق ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، ونجح في التأهل إلى دور 32 لكأس مصر والخروج أمام وادي دجلة.

وقاد أحمد قناوي الفريق في مباراة وحيدة تعرض للهزيمة من الأولمبي.

فيما تولى أحمد العشري قيادة الفريق في 4 مباريات حقق نقطتين فقط من 4 مباريات.

ويتذيل بيلا ترتيب مجموعة بحري بالدرجة الثانية برصيد 5 نقاط متساويا مع مالية كفر الزيات بعد نهاية مباريات الدور الأول.

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