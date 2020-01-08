صراع الصفقات - يونايتد يراقب وضع دي بيك وزياش مع أياكس

يراقب مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي مع فريقه استعدادا للدخول في مفاوضات لضمه.

صحيفة " لندن إيفينيج ستاندرد" الإنجليزية ذكرت أن يونايتد على استعداد لمخاطبة نادي أياكس لمعرفة طلباته من أجل بيع لاعبه المميز.

كذلك تزعم الصحيفة أن يونايتد يهتم أيضا بالنجم المغربي حكيم زياش زميل فان دي بيك في أياكس.

وإذا وافق أياكس على التخلي عن نجمه الشاب سيبدأ مانشستر يونايتد مرحلة مفاوضاته مع النادي الهولندي.

ويحاول يونايتد استغلال خروج أياكس من دوري أبطال أوروبا لإقناعه بترك دي بيك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بدلا من تأجيل المفاوضات للصيف.

فان دي بيك البالغ من العمر 22 عاما يقدم مستوى مميز مع أياكس في الآونة الأخيرة وقاد فريقه الموسم الماضي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب دي بيك هذا الموسم مع أياكس 26 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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