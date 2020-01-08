صراع الصفقات - بايرن يحاول ضم زاها.. ومحاولة أخيرة مع توتنام

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

ويلفريد زاها

أصبح ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس مستهدفا من أندية كثيرة ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبعدما ذكرت الصحافة الإنجليزية أن تشيلسي مهتم بضم لاعب منتخب كوت ديفوار دخلت عدة أندية أخرى سباق التعاقد معه.

صحيفة "لندن إيفينيج ستاندرد" الإنجليزية المهتمة بأخبار أندية لندن، ذكرت أن نادي بايرن ميونيخ مهتم بضم زاها.

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لكن كريستال بالاس متمسك بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن نجمه الأول.

على جانب آخر هناك محاولة أخيرة من وكيل اللاعب الجديد "بيني زهافي" للتوسط في صفقة انتقاله لصفوف نادي توتنام، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور".

زاها انضم إلى بالاس قادما من مانشستر يونايتد في فبراير 2015 بمبلغ 3.8 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

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