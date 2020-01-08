في الجول يكشف – كيفية حصول اتحاد الكرة على جائزة كاف.. ولماذا استلمها أبو ريدة

لا تخضع جائزة أفضل اتحاد في إفريقيا، التي حصل عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أي معايير تصويتية معلن عنها بشكل رسمي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وعلم FilGoal.com أن جائزة أفضل اتحاد في إفريقيا، مثلها مثل الجوائز المماثلة المقدمة من الاتحادات القارية والدولية، يتم إقرار الفائز بها بشكل منفرد من قبل الإدارة العليا لـ كاف، دون العودة لأي تصويت أو لجان، مثلها مثل جائزة أفضل رئيس ناد في إفريقيا والتي حصدها رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، مويس كاتومبي.

وحصل الاتحاد المصري على الجائزة تقديرا على استضافته لبطولتي كأس أمم إفريقيا، وكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، خلال عام 2019، بشكل ناجح، بعيدا عن إدارته الداخلية للكرة المصرية حسبما علم FilGoal.com، الأمر الذي لا ينظر إليه مانحو الجائزة حسبما أوضح مصدر داخل الاتحاد القاري لـFilGoal.com.

ولكن لماذا استلم الرئيس السابق للاتحاد، هاني أبو ريدة، الجائزة؟

علم FilGoal.com أن كان هناك اتجاها داخل كاف لمنح أبو ريدة جائزة مستحدثة، هي جائزة الشخصية الرياضية لعام 2019، تكريما له على قيادته للاتحاد الذي استضاف كأس أمم إفريقيا.

ولكن، استقرت الإدارة العليا لـ كاف في النهاية على منح الاتحاد المصري جائزة أفضل اتحاد، واستلام أبو ريدة لها تكريما له بالاتفاق مع عمرو الجنايني الرئيس الحالي للاتحاد.

.#CAFAwards2019 Winner of Federation of the Year, as presented by @FIFAcom President, is the Egyptian FA @EFA, received by the one and only Mr Hani Abo Rida! pic.twitter.com/xmYAuKJod5 — Fatma Samoura (@fatma_samoura) January 7, 2020

وكان عام 2019 حافلا بالنسبة لاتحاد الكرة المصري، الذي نجح في استضافة كأس أمم إفريقيا، حيث أعلن استضافته رسميا للبطولة في يناير من نفس العام، قبل انطلاق البطولة بـ5 أشهر.

واستقال المجلس السابق للاتحاد، برئاسة أبو ريدة الذي استلم الجائزة يوم الثلاثاء في حفل كاف بمنتجع بيك الباتروس في سهل حشيش بالغردقة، بعد خروج المنتخب من دور الـ16 من البطولة.

واستطاعت اللجنة المؤقتة المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة الجنايني، استضافة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي فاز بها المنتخب المصري.

video:1

اقرأ أيضا

ماذا قال طارق حامد بعد عدم الحصول على جائزة كاف

الإعلان عن موعد انطلاق قناة الزمالك

تذكرتي تعلن فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك

"تدريب الإسماعيلي الخطوة الأهم في مسيرتي"

كامل أبو علي يكشف مفاجأة مصرية بشأن "ذا بيست"